Blocco Frecciarossa | soccorsi urgenti per due fragili ad Ariano

Due passeggeri fragili sono stati soccorsi d’urgenza ad Ariano a causa di un blocco dei treni Frecciarossa. I viaggiatori sono rimasti senza farmaci salvavita a bordo, trovandosi in difficoltà. Trenitalia non ha fornito pullman sostitutivi in tempi rapidi, lasciando i passeggeri in attesa. La situazione ha richiesto interventi di emergenza per garantire la sicurezza dei presenti.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i passeggeri a sopravvivere senza farmaci salvavita?. Perché Trenitalia non ha messo a disposizione pullman sostitutivi immediati?. Chi ha permesso il trasferimento d'urgenza dei due soggetti fragili?. Quali responsabilità ricadono sui gestori ferroviari per il blocco totale?.? In Breve Circa 500 passeggeri rimasti bloccati per sette ore alla stazione di Ariano Irpino.. Protezione Civile di Benevento interviene per il trasbordo dei due soggetti fragili.. Paolo Impagliazzo presidente di Sant’Egidio ringrazia il sindaco Clemente Mastella per i soccorsi.. Assenza di pullman sostitutivi Trenitalia per gestire il disservaggio sulla linea Caserta-Foggia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco Frecciarossa: soccorsi urgenti per due fragili ad Ariano Notizie correlate Leggi anche: Una donna investita in Valsassina e un ciclista travolto ad Annone: soccorsi urgenti in azione