Blitz mirato in abitazione | armi clandestine e munizioni arrestato un 28enne

I carabinieri di Veglie hanno arrestato ieri mattina un uomo di 28 anni con l’accusa di detenzione abusiva di armi clandestine, munizioni e ricettazione. L’intervento è avvenuto durante un blitz mirato nell’abitazione dell’indagato, dove sono state trovate armi non regolari e munizioni illegalmente detenute. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo sul territorio volta a contrastare il traffico e la detenzione illecita di armi.

VEGLIE – Detenzione abusiva di armi clandestine, munizioni e ricettazione. Sono questi i reati per i quali i carabinieri della stazione di Veglie, ieri mattina, hanno arrestato Gian Domenico Maniglia, un 28enne del posto. Il tutto, a seguito di un controllo mirato.L’azione dei militari, infatti.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Blitz della squadra mobile: sequestrate armi clandestine e munizioni in un'abitazione Armi clandestine, droga e autobotte illegale: blitz dei carabinieri, un arresto e due denunceControlli mirati sul territorio: nei guai tre persone tra perquisizioni, sequestri e irregolarità nella distribuzione di acqua destinata al consumo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Blitz nei boschi dello spaccio: arrestati due pusher magrebini, uno minaccia con il machete; Blitz a Codognè: in casa droga e una 44 magnum clandestina; Ostia, bomba carta nella notte: esploso il cancello di un’abitazione. Blitz mirato in abitazione: armi clandestine e munizioni, arrestato un 28enneDenunciato a piede libero anche il padre 52enne del giovane, sorpreso con centinaia di cartucce durante la perquisizione dei carabinieri della stazione di Veglie ... lecceprima.it Ercolano. Blitz antidroga, nei guai un'intera famigliaI militari della locale stazione hanno eseguito un controllo mirato all’interno di un’abitazione finita nel mirino degli investigatori. lostrillone.tv Nel 2019 le forze dell'ordine eseguirono un blitz mirato all'interno di una residenza gestita da sospetti trafficanti di droga. Durante l'avvicinamento degli agenti in divisa emerse un sistema di sicurezza decisamente insolito e inaspettato. Un pappagallo posizion - facebook.com facebook