BiodiversyFest per tutto maggio un festival diffuso in Romagna | Cervia tra i luoghi protagonisti della prima edizione

A maggio si svolge in Romagna BiodiversyFest 2026, un festival che si sviluppa in diversi luoghi della regione. La prima edizione coinvolge Cervia e altre località, offrendo una serie di eventi legati alla biodiversità. Il progetto unisce iniziative di cultura, attività di ricerca e esperienze pratiche sul territorio. La manifestazione si estende per tutto il mese, coinvolgendo diverse realtà locali.

Con la sua prima edizione, BiodiversyFest 2026 porta in Romagna un nuovo progetto dedicato alla biodiversità, costruendo una rete di eventi tra cultura, ricerca ed esperienze sul territorio. Oltre 70 eventi tra natura, comunità e territorio: un mese di eventi, comunità e azioni concrete per.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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BiodiversyFest 2026: la Romagna celebra la biodiversità con un festival diffuso x.com