Bilancio postivo per ’Haru’ e ’Botteghe creative’

La tre giorni di eventi legati al Primo maggio si è conclusa con un bilancio giudicato positivo dagli organizzatori. Da venerdì a domenica, diverse iniziative si sono svolte in varie zone del centro cittadino, coinvolgendo giochi, spettacoli, attività artigianali e mercatini vintage. Le manifestazioni hanno visto la partecipazione di un pubblico vario, attratto dalle diverse proposte proposte durante le giornate.

Bilancio positivo, secondo gli organizzatori, per la tre giorni di eventi legati al Primo maggio. Da venerdì a domenica si sono tenute varie iniziative (giochi, spettacoli, artigianato e vintage) collocate in varie parti del centro. "In via Oberdan è stato particolarmente ‘gettonato’ da bambini il surf meccanico – spiega la presidentessa della Pro Loco Giorgia Squarcia -. La sala Imperatori visto un continuo flusso di visitatori e curiosi per il laboratorio Yayoi Kusama, in collaborazione con Javiera Castro Aste. Per tre giorni è stata proposta un’offerta diversa da altre realtà per coloro che sono rimasti in città e per i visitatori". Sabato invece, in piazza Matteotti, spazio nel pomeriggio sul palco al duo composto da Paolo Morbidoni e Giovi Neve.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bilancio postivo per ’Haru’ e ’Botteghe creative’ Notizie correlate "Si chiama Haru: vi prego, prendetevi cura di lui": gatto abbandonato nel trasportino salvato dal NograL'animale è stato recuperato in via Tavoleria nel pomeriggio del 31 marzo: dalle telecamere si cercherà di identificare la persona che lo ha lasciato... Carditology for Creative Improvisation a PozzuoliCarditology for Creative Improvisation: a Pozzuoli nasce un nuovo spazio per l’improvvisazione musicale Domenica mattina a Pozzuoli prende il via... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Bilancio postivo per ’Haru’ e ’Botteghe creative’; Haru e Botteghe creative animano la città di P.S.Giorgio, prova d'estate superata.