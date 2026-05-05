Beukema il Liverpool si muove | offerta da 28 milioni

Il Liverpool ha presentato un'offerta da 28 milioni di euro per il difensore Sam Beukema. La trattativa riguarda il trasferimento del giocatore, il cui nome è tornato alla ribalta nelle ultime ore. Non sono state rivelate ulteriori dettagli sulle prossime mosse o sullo stato della trattativa. La squadra inglese sembra essere interessata a rafforzare il reparto difensivo con questa operazione.

Il nome di Sam Beukema torna a scaldare il mercato. Stavolta dall’Inghilterra. Secondo Teamtalk, il Liverpool avrebbe presentato un’offerta da 28 milioni di euro per il difensore olandese, considerato da Arne Slot un profilo ideale per la sua linea a quattro. Il tecnico lo segue da tempo. E continua a ritenerlo un giocatore perfetto per il suo sistema. Il punto, però, è che il Napoli non si trova in una posizione debole. Beukema è arrivato soltanto la scorsa estate. Ha un contratto lungo. E il club non ha alcuna necessità immediata di cedere. Anzi, secondo quanto riportato nelle ultime ricostruzioni, per aprire davvero a una trattativa servirebbe una cifra più alta rispetto a quella messa sul tavolo dai Reds.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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