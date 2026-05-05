Bergamo via Rovelli riapre il 6 maggio

A Bergamo, via Rovelli riaprirà il 6 maggio, dopo essere rimasta chiusa. La riapertura era programmata per il giorno precedente, ma è stata posticipata di un giorno a causa di «problemi tecnici di approvvigionamento dei materiali». La strada rimane chiusa al traffico da alcuni giorni, mentre sono in corso le operazioni di ripristino. La data di riapertura è stata comunicata dalle autorità locali.

VIABILITÀ. Era prevista il 5. Lo slittamento causato da «problemi tecnici di approvvigionamento dei materiali». Durante la riunione operativa di aggiornamento tra Comune, Rfi e impresa è stato infatti comunicato «un ritardo legato a problemi tecnici di approvvigionamento dei materiali». La riapertura sarà temporanea, valida fino al 31 ottobre, quando il tratto di strada tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio accanto al Centro per tutte le età verrà nuovamente chiusa per i lavori, ma rappresenta comunque un primo segnale di alleggerimento per il traffico, in attesa delle prossime fasi del progetto legato alla nuova linea ferroviaria per Orio al Serio.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, via Rovelli riapre il 6 maggio Notizie correlate Leggi anche: Treno per Orio, si «stringe» il cantiere. Via Rovelli riapre, ma solo per 6 mesi Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bergamo, via Rovelli riapre il 6 maggio; Treno per Orio, si stringe il cantiere. Via Rovelli riapre, ma solo per 6 mesi; Treno per Orio si stringe il cantiere Via Rovelli riapre ma solo per 6 mesi; Treno per Orio si stringe il cantiere Via Rovelli riapre ma solo per 6 mesi. Bergamo, via Rovelli riapre il 6 maggioÈ slittata di un giorno la riapertura di via Rovelli a Bergamo, nel quartiere di Boccaleone: non più martedì 5 maggio, come inizialmente comunicato, ma la mattinata di mercoledì 6 maggio, con il ripri ... ecodibergamo.it Treno per Orio, si «stringe» il cantiere. Via Rovelli riapre, ma solo per 6 mesiDal 5 maggio verrà ripristinato il doppio senso nel tratto tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio accanto al Centro per tutte le età. ecodibergamo.it La vista sul Parco dei Colli, nel pieno della stagione estiva, sullo sfondo Bergamo città alta. - facebook.com facebook Venerdì 29 maggio torna la Coppa Confindustria Bergamo al Golf Club Bergamo “L’Albenza”. Gara shotgun su 18 buche, golf clinic per chi vuole avvicinarsi a questo sport, premiazione e cocktail dinner: una giornata riservata alle aziende associate, tra sp x.com