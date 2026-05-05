A Benevento si apre un nuovo capitolo legato a procedure concorsuali, questa volta al centro delle indagini ci sono contestazioni riguardanti presunte irregolarità nei concorsi pubblici. Dopo le polemiche legate a Santamaria, l'attenzione si concentra ora su un altro episodio che coinvolge presunti concorsi senza svolgimento effettivo o con modalità sospette. Le indagini sono in corso e coinvolgono diverse figure all’interno del Comune.

Tempo di lettura: 3 minuti Un nuovo caso scuote il Comune di Benevento. E stavolta il cuore della vicenda sono i concorsi. A far rumore, nelle ultime ore, è un atto formale pesante: un invito all’annullamento in autotutela. Non una semplice segnalazione, ma una vera e propria denuncia indirizzata al Segretario generale, al sindaco e anche alla Procura e alla Corte dei Conti. Al centro c’è la posizione della funzionaria Maria Antonella Matticoli. Ed è qui che la storia si fa scivolosa. Nel curriculum pubblicato dal Comune si parla di un passaggio a funzionario “ a seguito di concorso pubblico ”. Il problema? Di quel concorso non c’è traccia negli atti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, dopo Santamaria esplode il “caso Mattioli”: concorsi fantasma nel mirino

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