A Benevento si apre un nuovo capitolo legato a presunte irregolarità nei concorsi pubblici. Dopo le polemiche legate a Santamaria, si parla ora di un’inchiesta che coinvolge il “caso Matticoli”. La vicenda riguarda presunti concorsi fittizi organizzati dal Comune, con dettagli ancora da chiarire e indagini in corso. La situazione sta attirando l’attenzione di chi segue da vicino le questioni amministrative e giudiziarie locali.

Tempo di lettura: 3 minuti Un nuovo caso scuote il Comune di Benevento. E stavolta il cuore della vicenda sono i concorsi. A far rumore, nelle ultime ore, è un atto formale pesante: un invito all’annullamento in autotutela. Non una semplice segnalazione, ma una vera e propria denuncia indirizzata al Segretario generale, al sindaco e anche alla Procura e alla Corte dei Conti. Al centro c’è la posizione della funzionaria Maria Antonella Matticoli. Ed è qui che la storia si fa scivolosa. Nel curriculum pubblicato dal Comune si parla di un passaggio a funzionario “ a seguito di concorso pubblico ”. Il problema? Di quel concorso non c’è traccia negli atti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, dopo Santamaria esplode il “caso Matticoli”: concorsi fantasma nel mirino

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