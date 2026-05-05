Bene le telecamere ma senza polizia locale non servono a niente

In città sono stati installati nuovi sistemi di videosorveglianza con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, ma alcuni sindacati segnalano che senza un presidio umano le telecamere non sono sufficienti. La Cisl Fp sottolinea come, nonostante l’investimento nella tecnologia, manchi un numero adeguato di operatori di polizia locale in grado di monitorare le immagini e intervenire quando necessario. La questione riguarda quindi sia le infrastrutture che le risorse umane impiegate.

Ci sono le telecamere, ma mancano gli occhi degli operatori per controllare. È la debuncia della Cisl Fp che spiega: "Latina investe sulla videosorveglianza, un progetto importante, che parla di sicurezza e legalità. E su questo non ci sono dubbi: è la direzione giusta. Ma la domanda è semplice.🔗 Leggi su Latinatoday.it

MARSEILLE : La police peut-elle reprendre les cités

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