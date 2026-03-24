È senza soldi e ordina una pizza alla Polizia Locale ma scatta l' allarme del Codice Rosso

Nei giorni scorsi, intorno alle 22, la Centrale Operativa della Polizia Locale ha ricevuto una chiamata insolita: una signora piacentina di circa 55 anni, residente in centro, ha richiesto la consegna di una pizza. L’operatore, alla luce delle recenti campagne di sensibilizzazione e delle procedure legate al cosiddetto “codice rosso”, ha interpretato la richiesta come un possibile messaggio in codice, riconducibile a una situazione di emergenza domestica o di violenza. In tali circostanze, infatti, è noto che le vittime possano utilizzare pretesti comuni – come l'ordine per una consegna a domicilio – per chiedere aiuto senza destare sospetti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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