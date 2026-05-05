Stasera, martedì 5 maggio 2026, alle 21:20, va in onda su Rai 2 la quinta puntata della nuova edizione di Belve, condotta da Francesca Fagnani. La trasmissione può essere seguita anche in streaming attraverso i servizi online della rete pubblica. La puntata è disponibile in diretta tv e in streaming per chi desidera seguirla da casa o da dispositivi mobili.

Questa sera, martedì 5 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quinta puntata di Belve, la nuova edizione (2026) del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Dove vedere Belve in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Belve streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata, 5 maggio 2026

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