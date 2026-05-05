Stasera su Rai 2 alle 21.20 va in onda il debutto di Belve Crime, uno spin-off del programma condotto da Francesca Fagnani. La trasmissione si concentra sui principali casi di cronaca nera, rivivendo le vicende più eclatanti del settore. Il nuovo show si propone di approfondire le storie che hanno attirato l’attenzione pubblica, offrendo una narrazione dedicata agli eventi più rilevanti di cronaca.

Questa sera, martedì 5 maggio alle 21.20 su Rai 2, debutta Belve Crime, lo spin off del format ideato e condotto da Francesca Fagnani. A differenza del programma originale, qui sul celebre sgabello siedono colpevoli, testimoni o protagonisti di casi di cronaca nera, con le loro storie introdotte dalla youtuber e podcaster Elisa True Crime. Il programma, prodotto da Fremantle, è scritto con Alessandro Garramone e Giuseppe Bentivegna, con la consulenza di Giovanni Bianconi e la regia di Mauro Stancati. Nella prima puntata si alterneranno tre ospiti: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. Quest’ultimo sarà intervistato nel carcere di Bollate, dove sconta un ergastolo per il coinvolgimento nella tristemente nota Banda della Uno Bianca.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Belve Crime debutta su Rai 2: i grandi casi di cronaca nera rivivono nel nuovo show di Francesca Fagnani

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