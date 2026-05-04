belve crime francesca fagnani ritorna a parlare di cronaca nera

Il programma televisivo Belve proseguirà con il format Crime, che tornerà in prima serata il 5 maggio alle 21. La conduttrice Francesca Fagnani riprenderà a occuparsi di storie legate alla cronaca nera, approfondendo i casi e i fatti di attualità. La trasmissione sarà trasmessa nuovamente in quella fascia oraria, offrendo agli spettatori una puntata dedicata a temi di cronaca.

Belve prolunga la sua programmazione con il format ‘Crime’ che torna in prima serata il 5 maggio, alle ore 21.30 su Rai 2 e Rai play. Al centro delle interviste di Francesca Fagnani ci sono i protagonisti della cronaca nera: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. Chi è Katharina Miroslawa Originaria della Polonia, Katharina Miroslawa arriva in Italia negli anni Ottanta. Lavora come ballerina nei nightclub e diventa un volto noto della vita notturna di quegli anni. Il suo nome finisce al centro delle cronache nel 1986, quando viene accusata di concorso morale nell’omicidio di Carlo Mazza, imprenditore di Parma con cui aveva una relazione.🔗 Leggi su 361magazine.com

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