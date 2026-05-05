Be my sunshine replica puntata 5 maggio in streaming | Video Mediaset
Oggi, martedì 5 maggio, va in onda in streaming la nuova puntata della soap turca Be my sunshine. Durante l’episodio, alla festa di matrimonio, Batu compare improvvisamente, creando scompiglio tra Poyraz e Haziran, i due protagonisti della storia. La puntata è disponibile sui canali di Mediaset, con immagini che mostrano i cambiamenti nelle relazioni tra i personaggi coinvolti.
Nuovo appuntamento oggi – martedì 5 maggio – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna, alla festa di matrimonio si presenta Batu e sconvolge gli equilibri appena raggiunti fra Poyraz e Haziran. Idil cerca disperatamente di attirare l’attenzione di Poyraz. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 30 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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