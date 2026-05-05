Bari Vecchia adesso fa paura? Il liceo annulla la visita guidata | Per motivi di sicurezza

Nelle ultime due settimane si sono verificati nuovi episodi di sparatorie nella zona di Bari Vecchia, portando alla decisione di annullare una visita guidata prevista dal Liceo Scientifico Enrico Fermi. La scuola ha comunicato che l’evento è stato annullato per motivi di sicurezza, a seguito di quanto accaduto nelle vicinanze dei vicoli storici della città. La riunione didattica, che avrebbe coinvolto gli studenti, non si terrà come programmato.

Nelle ultime due settimane si è tornati a sparare a Bari vecchia. E il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Bari ha deciso di annullare la visita guidata tra i vicoli della parte antica di.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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