Alzheimer a Bari | petizione per i posti letto mancanti e i caregiver

A Bari sono disponibili solo 90 posti letto per persone affette da Alzheimer, mentre molte altre persone in attesa di cure. È stata avviata una petizione indirizzata alla Regione e all’azienda sanitaria locale per chiedere l’attivazione di nuovi centri diurni e aumenti degli accreditamenti territoriali. La richiesta mira a garantire maggiori servizi e supporto ai caregiver e ai pazienti che necessitano di assistenza.

? Cosa sapere A Bari 90 posti letto per Alzheimer tra migliaia di pazienti in attesa.. Petizione a Emiliano e Asl Bari per nuovi centri diurni e accreditamenti territoriali.. A Bari solo 90 posti letto per l’Alzheimer tra migliaia di pazienti in attesa scatta una petizione urgente rivolta a Emiliano, all’assessore al Welfare e alla direzione generale della Asl Bari. Immagina di camminare per le vie del centro o di fermarti un momento nei vicoli dei quartieri più antichi, dove la vita scorre lenta tra una chiacchiera e l’altra. In questa città di 315mila abitanti, dietro le facciate delle case, si nasconde un silenzio che fa male, un isolamento che colpisce intere famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alzheimer a Bari: petizione per i posti letto mancanti e i caregiver Notizie correlate Allerta arancione: Bari attiva 23 posti letto per i senzatettoCon l’allerta meteo arancione attiva su Bari, il sindaco Vito Leccese ha firmato un’ordinanza per attivare 23 posti letto aggiuntivi nei centri di... Freddo e pioggia incessante su Bari, il Comune potenzia i posti letto nelle strutture per i senza dimoraL'ordinanza del sindaco Leccese in ragione dell'allerta arancione che interessa tutta la Puglia: dal centro Andromeda a Villa Ata, ecco il piano...