Nella giornata di domenica 3 maggio, il presidente degli Stati Uniti ha comunicato di aver ordinato alle forze statunitensi di condurre operazioni di sicurezza nello Stretto di Hormuz, proteggendo navi ed equipaggi di paesi non coinvolti nel conflitto con l’Iran. Durante il giorno sono stati segnalati avvistamenti di barconi, raid e l’utilizzo di elicotteri Apache, elementi che fanno parte di quella che lui ha definito una “mini-guerra”.

Nella giornata di domenica 3 maggio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver dato ordinato al personale statunitense di guidare in sicurezza navi ed equipaggi di Paesi non coinvolti nella guerra con l'Iran fuori dallo Stretto di Hormuz. Ordine reso effettivo nella giornata di lunedì. Quasi immediatamente coi primi passaggi di navi mercantili scortate da cacciatorpediniere statunitensi, si è avuta la reazione militare iraniana: secondo fonti anonime della Difesa Usa, le unità navali sono state attaccate da droni, missili da crociera e unità sottili veloci dei pasdaran. Non è chiaro il punto esatto dello Stretto in...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Barchini, raid ed elicotteri Apache: cos'è la "mini-guerra" di cui parla Trump

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