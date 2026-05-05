Banche centrali schierate nell' agone della politica

Negli ultimi mesi si nota un cambiamento evidente nel ruolo delle banche centrali, che da istituzioni tecniche dedicate alla stabilità economica si sono progressivamente fatte coinvolgere in questioni politiche. I loro vertici, tradizionalmente focalizzati sulla gestione della politica monetaria, ora si trovano in situazioni dove le decisioni vengono influenzate anche da interessi nazionali e pressioni politiche. Questa evoluzione ha portato a un aumento del dibattito sulla loro autonomia e sulla loro funzione nel panorama economico.

Da baluardi tecnici dell'ortodossia monetaria ad alfieri politici degli interessi nazionali: diventa sempre più chiara la politicizzazione delle banche centrali e dei loro vertici. Negli Usa, Kevin Warsh (in foto) sta per ereditare una Federal Reserve sempre più divisa in un contesto economico sempre più complesso. Non solo. Jerome Powell, pur mostrando apertura verso il successore, ha annunciato di voler restare come governatore, una sorta di guardiano anti-Trump che potrà comunque dire la sua nelle prossime riunioni. Sullo sfondo, sono intanto già partite le grandi manovre sguardo al cambio della guardia anche in Bce nell'ottobre del 2027....🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Banche centrali schierate nell'agone della politica Notizie correlate Banche centrali a confronto: la divergenza che scuote i mercati? Cosa sapere Fed e Bank of Japan divergono tra allentamento USA e tassi allo 0,75% nipponici. Se le banche centrali sono sottomesse alla geopoliticaDopo il via libera ottenuto dal senato, il 15 maggio Kevin Warsh assumerà la carica di presidente della Federal reserve (Fed), la banca centrale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Banche centrali schierate nell'agone della politica. Banche centrali schierate nell'agone della politicaNella Fed di Warsh c'è l'avversario Powell. Villeroy scrive a Macron: La Francia eviterà la recessione ... msn.com Se le banche centrali sono sottomesse alla geopoliticaL’arrivo di Kevin Warsh alla Fed segna una decisa politicizzazione dell’istituto, che perseguirà gli obiettivi di politica estera di Donald Trump Leggi ... internazionale.it