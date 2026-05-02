Recentemente, l’ingresso di Kevin Warsh alla Federal Reserve ha portato a una svolta nella gestione della banca centrale statunitense. La nomina evidenzia una maggiore attenzione alle questioni geopolitiche, con un possibile spostamento verso decisioni influenzate da considerazioni politiche più di prima. La Federal Reserve, tradizionalmente autonoma, si trova ora ad affrontare un contesto in cui le dinamiche internazionali e gli interessi nazionali giocano un ruolo sempre più rilevante nelle sue scelte.

Dopo il via libera ottenuto dal senato, il 15 maggio Kevin Warsh assumerà la carica di presidente della Federal reserve (Fed), la banca centrale degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi l’economista, che a gennaio è stato indicato da Donald Trump come successore di Jerome Powell, si è sottoposto all’esame dei parlamentari, cercando di convincerli che non sarà un burattino nelle mani del presidente. Per questo ha attaccato ripetutamente Powell. Prima con invettive piene di insulti – “stupido”, “testardo come un mulo”, “brutta persona”, “testa vuota” – e poi affibbiandogli il nomignolo spregiativo di Too Late (Troppo tardi): “Jerome, sei il solito ‘troppo tardi’.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Se le banche centrali sono sottomesse alla geopolitica

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