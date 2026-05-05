banca centro toscana umbria via libera al bilancio 2025

La Banca Centro Toscana Umbria ha approvato il bilancio per il 2025, confermando un andamento positivo rispetto agli anni precedenti. Secondo i dati diffusi, la banca ha registrato miglioramenti costanti e pianificati sia in termini di redditività che di solidità patrimoniale. La decisione di approvare il bilancio è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti, che hanno analizzato i risultati finanziari dell’istituto per l’anno in corso.

Banca Centro Toscana Umbria chiude il 2025 "confermando un trend di costanti e programmati miglioramenti reddituali e patrimoniali". L’assemblea dei soci ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio, che registra un utile al netto delle tasse di 16,7 milioni di euro, raccolta globale a 3,1 miliardi, gli impieghi netti a 1,3 miliardi. Nel 2025 è cresciuta la raccolta indiretta in particolare la raccolta gestita (+18,19%), "confermando la vicinanza della rete di 70 filiali in Toscana e Umbria e degli specialisti corporate, private, retail ai soci e clienti dei territori di competenza". "In un contesto economico e sociale complesso – ha commentato il presidente Carmelo Campagna – la banca ha confermato una gestione prudente e una visione di lungo periodo, continuando a investire in sostenibilità, innovazione e sostegno al territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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