Bagnaia ha deciso di affidarsi a un nuovo tecnico, Romagnoli, noto come il “Radar” nel mondo delle corse, per affrontare le sfide tecniche. Romagnoli, specializzato nel risolvere problemi complessi, ha lavorato con diversi piloti di successo, tra cui uno attualmente in squadra rivale. La sua presenza potrebbe portare miglioramenti nelle prestazioni di Bagnaia, grazie a un approccio tecnico più preciso e analitico.

? Cosa scoprirai Come potrà il "Radar" risolvere i problemi tecnici di Bagnaia?. Chi è il tecnico capace di replicare il successo con Martin?. Perché la gestione psicologica di Romagnoli è vitale per il pilota?. Quali cambiamenti porterà l'elettronica di Romagnoli sulla Aprilia di Bagnaia?.? In Breve Romagnoli ha guidato Jorge Martin alla vittoria mondiale con Pramac Ducati nel 2024.. Il tecnico ha lavorato per undici stagioni come team manager in Yamaha e Ducati.. Bagnaia risiede stabilmente nella città di Pesaro dal 2015.. Romagnoli ha iniziato la carriera professionale analizzando dati nelle categorie 125 e 250.. Dalla prossima stagione, Daniele Romagnoli guiderà il progetto tecnico di Aprilia con l’obiettivo di riportare Pecco Bagnaia sul gradino più alto del motociclismo mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bagnaia punta su Aprilia: arriva il “Radar” Romagnoli

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