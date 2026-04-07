Autovelox mobili | tutti i controlli della settimana in Lombardia

Questa settimana, gli agenti della polizia della Lombardia effettueranno numerosi controlli lungo le principali strade della regione utilizzando autovelox mobili. Le verifiche riguarderanno principalmente il rispetto dei limiti di velocità e si svolgeranno in diversi orari e zone strategiche. I controlli sono previsti come parte di un’operazione periodica volta a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.

Anche questa settimana saranno numerosi i controlli che verranno effettuati dagli agenti della polizia lungo le principali strade della Lombardia con l'ausilio degli autovelox mobili. Ecco, comunque, l'elenco completo delle postazioni che verranno allestite sulle principali arterie regionali a partire da oggi, martedì 7 e fino a domenica 12 aprile 2026: SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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Ovviamente non si pensa ai ciclisti....complimenti a chi ha deciso questo scempio !!! Bravi. Incece di fare un Rotonda o mettere autovelox mobili si fanno questo schifo di dossi che sono pericolosi anche per le ambulanze che devono rallentare. Oltre al Tono ad - facebook.com facebook

#Autovelox | Elenco delle postazioni mobili da lunedì #30marzo a domenica #5aprile Moderare la #velocità e rispettare i limiti per la nostra #sicurezza e quella degli altri! buff.ly/Uzm4vvn #Luceverde. x.com