Sospetti pestaggi e abusi nel carcere di Opera | la denuncia dei parlamentari Pd ai Garanti

Un gruppo di parlamentari del Partito Democratico ha presentato una denuncia ai Garanti riguardo a presunti pestaggi e abusi avvenuti all’interno del carcere di Opera. La questione ha suscitato discussioni pubbliche e ha acceso un focus sulle condizioni di sicurezza e tutela dei diritti dei detenuti nella struttura. La denuncia si inserisce in un contesto di accese tensioni tra istituzioni e autorità penitenziarie, attirando l’attenzione su possibili criticità nel sistema carcerario.

Silvia Roggiani e Franco Mirabelli chiedono verifiche urgenti dopo le segnalazioni di presunte violenze e torture contro i detenuti Un faro acceso sulle mura del carcere di Opera, dove la situazione della sicurezza e del rispetto dei diritti umani finisce al centro di un duro scontro istituzionale. I parlamentari milanesi del Partito Democratico, Silvia Roggiani e Franco Mirabelli, hanno inviato una lettera aperta ai Garanti per i diritti dei detenuti (nazionale, regionale e comunale) chiedendo un intervento ispettivo immediato. Il sospetto è pesante: presunti episodi di abusi, violenze e pestaggi ai danni delle persone recluse nella struttura milanese. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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