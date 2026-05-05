Atletica Alfred vola verso Roma | 21.86 nei 200 e appuntamento al Golden Gala

Un atleta di origine st.luciana ha stabilito la miglior prestazione mondiale stagionale nei 200 metri, fermando il cronometro a 21.86. Nella stessa giornata, ha completato i 100 metri in 10 secondi. L’atleta si sta preparando per partecipare al prossimo Golden Gala, evento di atletica in programma a Roma. La sua performance ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

La sprinter di St. Lucia firma la miglior prestazione mondiale stagionale nei 200 e corre i 100 in 10.93 ad Austin: il 4 giugno sarà all’Olimpico Julien Alfred apre la stagione all’aperto con un segnale fortissimo. La campionessa olimpica dei 100 metri e argento nei 200 ai Giochi di Parigi è stata protagonista al Texas Invitational di Austin, dove ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale nei 200 metri con 21.86, vento regolare a +0,5. Per la sprinter di St. Lucia si tratta anche dell’eguagliamento della seconda miglior prestazione della carriera. Il giorno successivo, sempre ad Austin, Alfred ha corso i 100 metri in 10.93 con vento a +1,8.🔗 Leggi su Sportface.it

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