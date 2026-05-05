Stasera alle 21, si gioca la partita di ritorno della semifinale di Europa League tra Aston Villa e Nottingham Forest. Dopo la sconfitta per 1-0 nell’andata, la formazione di casa cercherà di rimontare il risultato e passare alla finale. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, mentre i pronostici indicano una partita con pochi gol.

L’Aston Villa proverà a ribaltare il risultato dell’andata della semifinale di Europa League contro il Nottingham Forest, dove aveva perso per 1-0. Giovedì sera i Lions si affideranno alla spinta del proprio pubblico per il tentativo di rimonta e di approdo alla finale di Istanbul, anche se c’è da reagire a un momento complicato. La. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Aston Villa-Nottingham Forest (Europa League, 07-05-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol nel derby inglese di coppa

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