Assegno unico Quota A | nuovi obblighi e tagli non lavora

L'introduzione dell'assegno unico ha portato modifiche ai criteri di accesso e benefici, in particolare per la Quota A. Sono stati stabiliti nuovi obblighi, tra cui la condizione di lavorare o di partecipare a un'attività lavorativa per mantenere il sussidio. Chi non rispetta tali requisiti rischia di perdere l'assegno, mentre il meccanismo del decalage può ridurre gli importi per chi ha un reddito crescente.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il meccanismo del decalage l'importo della Quota A?. Chi rischia di perdere il sussidio per mancanza di lavoro?. Perché la Quota A non sarà più cumulabile con l'assegno di inclusione?. Come cambierà il calcolo dell'indicatore Povertà per i nuclei con disabili?.? In Breve Domande ammissibili dal 18 maggio 2026 con retroattività fino al 30 settembre 2026.. Nuovo indicatore Povertà con soglia fissata a 0,165 per l'accesso ai benefici.. Proroga quote B1, B3, C e C2 fino al 31 dicembre 2026.. Nuove regole operative valide dal 1 luglio 2026 al 30 giugno 2027.. La Giunta provinciale ha approvato la nuova disciplina per la Quota A dell’Assegno Unico Provinciale, stabilendo le regole operative per il periodo che va dal 1 luglio 2026 al 30 giugno 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Per i destinatari del primo pagamento di Assegno Unico e Universale è disponibile una video guida personalizzata e interattiva che illustra le tempistiche di pagamento e i criteri per il calcolo dell'importo rb.gy/9btue9 Inps Comunica x.com