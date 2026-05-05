Asl L’Aquila prenotazioni Cup via WhatsApp | svolta per gli utenti sordi abruzzesi

Da oggi le persone con disabilità uditiva dell'Abruzzo possono prenotare le visite presso l'Asl dell'Aquila tramite WhatsApp. È sufficiente inviare una richiesta al numero 392 7747712, allegando l'impegnativa e la certificazione sanitaria. Questo nuovo servizio mira a facilitare l'accesso alle prenotazioni per gli utenti sordi, offrendo un canale diretto e dedicato.

L'Aquila - Attivo il nuovo canale dedicato alle persone con disabilità uditiva: richieste al numero 392 7747712 con impegnativa e certificazione sanitaria necessaria per accedere al servizio. La Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila introduce un nuovo servizio pensato per rendere più semplice l’accesso alle prenotazioni sanitarie da parte degli utenti sordi. Da oggi, infatti, le persone con disabilità uditiva certificata potranno prenotare visite specialistiche ed esami diagnostici attraverso WhatsApp, utilizzando un canale diretto, più immediato e adeguato alle esigenze di chi incontra difficoltà con i tradizionali sistemi telefonici. Il servizio...🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Asl L’Aquila, prenotazioni Cup via WhatsApp: svolta per gli utenti sordi abruzzesi Notizie correlate Leggi anche: WhatsApp cambia tutto su iPhone: sparisce “impostazioni” e arriva una novità che spiazza gli utenti Meta scopre una versione falsa di WhatsApp usata per spiare gli utenti: è stata sviluppata in ItaliaMeta ha smascherato un'operazione di spionaggio tramite una versione fake di WhatsApp. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Incontro fra Regione, Agenas e Asl sul nuovo monitoraggio delle liste d'attesa; I pazienti che pagano ottengono l’appuntamento entro 10 giorni: il Lazio è 6° per visite intramoenia. Asl L'Aquila, al via prenotazione al Cup via WhatsApp per utenti sordiLa Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila attiva un nuovo servizio dedicato alle persone sorde: da oggi è possibile prenotare visite ed esami tramite WhatsApp, in modo semplice, diretto e accessibile. (ANSA) ... ansa.it Asl 1, attivo il servizio Cup via WhatsApp per utenti sordiLa Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila attiva un nuovo servizio di prenotazione Cup dedicato alle persone sorde. Da oggi sarà possibile richiedere visite ed esami anche tramite WhatsApp, con l’obiettivo d ... laquilablog.it A Brindisi associazione magistrati e Asl per una raccolta di sangue straordinaria - facebook.com facebook Le famiglie non avrebbero comunque pagato niente. Le fatture erano inviate a mero titolo di controllo delle prestazioni rese. Dopo sarebbero state inviate al ministero della Salute e, per il tramite del ministero, alle Asl competenti. Questo prevede la convenzion x.com