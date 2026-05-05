Ascolti tv i dati del 4 aprile 2026

Nella serata di lunedì 4 maggio 2026, il programma su Rai1 ha registrato un ascolto di 2 milioni di spettatori. Buon risultato anche per un altro conduttore, con un programma di divulgazione che ha attirato un pubblico consistente. I dati di ascolto indicano come la serata televisiva abbia visto una buona affluenza sui canali tradizionali, con variazioni tra i diversi programmi trasmessi.

Bene anche Alberto Angela. Nella serata di ieri, lunedì 4 maggio 2026, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta porta a casa 2.684.000 spettatori pari al 17.3% di share dalle 21:44 alle 23:51. Poi, su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno ottiene 2.730.000 spettatori con uno share del 15.6% dalle 21:59 alle 22:54. In onda su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 821.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Attacco al potere si ferma a 1.208.000 spettatori con il 7.3%. Su Rai3 Newsroom segna 513.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 878.000 spettatori (7.3%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 776.000 spettatori e il 4.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 4 aprile 2026 This will be Iran's DEMISE, Jackie DeAngelis says Notizie correlate Ascolti tv, i dati del 2 aprile 2026Bene la rai Nella serata di ieri, giovedì 2 aprile 2026, su Rai1 Qualcosa di Lilla registra 1. Ascolti tv, i dati del 7 aprile 2026Bene i canali Rai Nella serata di ieri, martedì 7 aprile 2026, su Rai 1, la fiction, in replica de Il Commissario Montalbano porta a casa 2. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ascolti tv ieri martedì 28 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve; Ascolti Tv ieri (28 aprile): Montalbano travolge il Grande Fratello VIP, Belve chiude con un record; Ascolti tv 24 aprile 2026: Dalla Strada al Palco (18.8%), Grande Fratello Vip (17%), Affari Tuoi, La Ruota ...; Ascolti TV 28 aprile: vince Il Commissario Montalbano (17.4%), Belve (10.2%) e Grande Fratello Vip (15.5%). Ascolti tv ieri 4 maggio: Alberto Angela certezza, I Cesaroni non sfondano (ma Gerry Scotti sì)Ulisse tocca il 17,3% di share con oltre 2 milioni e mezzo di spettatori, la serie con Claudio Amendola al 15,6%, The Floor saluta al 5,5%: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti TV 4 maggio 2025, la sfida tra Ulisse e I Cesaroni Il ritornoLunedì 4 maggio, la prima serata ha visto fronteggiarsi Ulisse: il piacere della scoperta su Rai1 e I Cesaroni Il ritorno su Canale5 ... fanpage.it Sempre ottimi ascolti sul Nove per Che Tempo Che Fa: 1,3 milioni di telespettatori e quasi l’8% di share. Con 12 milioni di visualizzazioni e 350 mila interazioni, è ancora il programma più social della serata. Grazie sempre e a domenica! - facebook.com facebook Complimenti a @RaiDue @peregopaola @paolabarale @SignoraRossella @GemelliGuidonia @domenicomarock per gli Ascolti con 315.000 5,12%-392.000 4,66% #CitofonareRai2 #GiampaoloTrombetti x.com