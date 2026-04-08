ascolti tv i dati del 7 aprile 2026

Nella serata di martedì 7 aprile 2026, i dati di ascolto televisivo mostrano risultati positivi per i canali Rai. Su Rai 1, la fiction in replica de

Bene i canali Rai. Nella serata di ieri, martedì 7 aprile 2026, su Rai 1, la fiction, in replica de Il Commissario Montalbano porta a casa 2.807.000 spettatori pari al 16% di share. In onda su Canale5 Grande Fratello Vip si ferma a 2.020.000 spettatori con uno share del 16.5% dalle 21:59 alle 1:15. Poi, su Rai2, il ritorno di Belve registra 1.349.000 spettatori pari all’8.8%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ottengono 789.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 FarWest segna 447.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 598.000 spettatori (5%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.776.000 spettatori e l’11.1%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 276. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Ascolti tv, i dati del 2 aprile 2026Bene la rai Nella serata di ieri, giovedì 2 aprile 2026, su Rai1 Qualcosa di Lilla registra 1.

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