La città di Forlì si prepara a vivere un fine settimana senza precedenti, trasformandosi nel cuore pulsante della cultura alternativa italiana. Sabato 9 e domenica 10 maggio, gli spazi dell’ExAtr in piazzetta Savonarola apriranno le porte alla prima edizione della "Forlì Tattoo•Taboo Expo", un.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

"Ta-ta-ta-ta-ta-ta", così fa il gol più bello del mondo: l'arte di Morales nel raccontare MaradonaChe effetto fa il gol più bello di sempre? Per gli argentini fu l’ora più sublime della vita, l’attimo perfetto, quello che cancellò il buio della...

Interiorità-tà-tà, la nuova via antiperformativa per rimorchiare onlineTinder ha emanato una nuova guida per vivere l’amore in modo inclusivo e accessibile, a uso esclusivo degli utenti di sesso maschile e imperniata...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Arte, corpo ed eros: all'Ex Atr il primo Forlì Ta&oo-Taboo Expo; L’arte del corpo e dell’eros si incontrano a Forlì: arriva la Tattoo Taboo Expo.