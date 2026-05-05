Arsenal-Atletico Madrid LIVE risultato in diretta della partita di Champions | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 21
Alle ore 21 si gioca la partita di ritorno delle semifinali di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid. La diretta in tempo reale fornirà aggiornamenti sui momenti salienti e il risultato finale. Sono attese le formazioni ufficiali con i giocatori che scenderanno in campo per entrambe le squadre. La cronaca seguirà l’andamento della partita minuto per minuto.
La diretta live di Arsenal-Atletico Madrid semifinale di ritorno di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.🔗 Leggi su Fanpage.it
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