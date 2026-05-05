Arsenal-Atletico Madrid LIVE risultato in diretta della partita di Champions | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 21

Alle ore 21 si gioca la partita di ritorno delle semifinali di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid. La diretta in tempo reale fornirà aggiornamenti sui momenti salienti e il risultato finale. Sono attese le formazioni ufficiali con i giocatori che scenderanno in campo per entrambe le squadre. La cronaca seguirà l’andamento della partita minuto per minuto.