Atletico Madrid-Arsenal | dove vederla tv e streaming formazioni ufficiali e orario della semifinale di Champions

L'Atletico Madrid affronterà l'Arsenal in semifinale di Champions League, dopo aver eliminato il Barcellona ai quarti di finale e aver perso la finale di Coppa del Re. La partita si giocherà alle 20:45 e sarà visibile in diretta televisiva e in streaming. Sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre, pronti a scendere in campo per la partita decisiva.

Dopo aver battuto il Barcellona ai quarti di finale e aver perso la finale di Coppa del Re, l'Atletico Madrid del Cholo Simeone torna in campo per giocarsi la semifinale di Champions League contro l'Arsenal di Arteta. Due squadre pronte a darsi battaglia per assicurarsi la finalissima di Budapest contro una tra Bayern e Psg. Da una parte i colchoneros, capaci di eliminare Yamal e compagni sfruttando al meglio le occasioni e difendendo a regola d'arte. Dall'altra la capolista della Premier League che ha dominato la League Phase di Champions ma che ora è ad un bivio: poter portare a casa Premier e Champions o concludere la stagione con un pugno di mosche in mano.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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