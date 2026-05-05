Arriva il Buffalo Music Festival a Noale con food truck concerti e birra tedesca

A Noale torna il Buffalo Music Festival, che si svolgerà dal 7 al 10 maggio 2026 nei giardini di via Gagliardi. L’evento prevede la presenza di food truck provenienti da diversi paesi, concerti dal vivo e banchi di birra tedesca. I partecipanti potranno gustare specialità culinarie internazionali e ascoltare musica in un contesto all’aperto. L’area sarà allestita temporaneamente per l’occasione nel quartiere.

Torna a Noale il Buffalo Music Festival, un evento dedicato allo street food internazionale e alla musica dal vivo, in programma dal 7 al 10 maggio 2026 presso i giardini di via Gagliardi. Per quattro giorni la città si trasformerà in un punto di ritrovo per gli amanti del cibo e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Pop Up Beer Festival sbarca a Oliveri con live music, street food e birra ghiacciataTutto pronto per Pop Up Beer Festival che sbarcherà nel Parco Urbano di Oliveri dall'1 al 3 maggio. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Arriva il Buffalo Music Festival a Noale con food truck, concerti e birra tedesca; Noale diventa un villaggio in stile americano con il Buffalo Music & Food Festival: street food, musica live e raduni di motori; Rurabilandia | il progetto sociale punta al lavoro con il Food Truck. Street food e musica, arriva il Buffalo FestivalCopparo si veste a festa ancora una volta, grazie alle innumerevoli iniziative che attraggono una folla di visitatori. Da oggi a domenica, in piazza del Popolo a Copparo approda il Buffalo Food ... ilrestodelcarlino.it @ Buffalo Music Festival - NOALE (Ve) - Ingresso Gratuito - facebook.com facebook