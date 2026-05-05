Armi droga e rapine Ecco i ?nipoti? dei boss | Ci prendiamo Napoli

In una recente operazione, le forze dell'ordine hanno smantellato un'organizzazione criminale coinvolta in traffico di armi, droga e rapine. Secondo le indagini, i membri più giovani della banda, considerati i “nipoti” dei boss storici, rivendicano il controllo di alcune zone della città. Gli investigatori hanno evidenziato come il carcere non abbia fermato la loro attività, sottolineando che le armi sono strumenti chiave per affermare il dominio sul territorio.

Il carcere come acqua fresca. Le armi come tratto distintivo per il controllo del territorio: «Lo Stato ci può anche fermare per dieci o vent’anni, ma poi ripartiamo di nuovo». A pochi giorni di distanza dall’arresto per il suo coinvolgimento nella guerriglia scoppiata, il 16 maggio 2022, all’esterno del ristorante “Cala la pasta” di via dei Tribunali, il rampollo del clan Contini aveva già le idee chiare. Fresco del trasferimento a Poggioreale, aveva subito ricevuto un telefonino per comunicare con l’esterno. Il fatto che insieme alla sua gang avesse ridotto in fin di vita una cameriera e picchiato brutalmente tre turisti argentini era solo un lontano ricordo: «Ci fanno risparmiare 80 euro al mese per la palestra, la facciamo qua dentro».🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Armi, droga e rapine. Ecco i ?nipoti? dei boss: «Ci prendiamo Napoli» Notizie correlate Latte dei Casalesi, processo in Appello per i nipoti del boss ZagariaDopo l’appello proposto avverso la sentenza di assoluzione dei nipoti del capoclan dei Casalesi, dai sostituti procuratori della Dda di Napoli... Armi nel muro e droga in una vecchia 126: il bilancio dei controlli a Napoli EstControlli dei carabinieri nella periferia orientale di Napoli: identificate 71 persone e denunciate tre. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scacco al clan Contini, 6 arresti: tra questi c'è il rampollo della cosca; Sicurezza: le nuove regole su armi, droga e sequestri online; Le nuove leve del clan Contini, tra spaccio, rapine e armi: 6 arresti a Napoli; Il conto della giustizia: arrestati dieci condannati in via definitiva. Armi, droga e rapine. Ecco i nipoti dei boss: «Ci prendiamo Napoli»Il carcere come acqua fresca. Le armi come tratto distintivo per il controllo del territorio: «Lo Stato ci può anche fermare per dieci o vent’anni, ma poi ripartiamo ... ilmattino.it Scacco al clan Contini, 6 arresti: tra questi c'è il rampollo della coscaPer altre 3 persone scattato il divieto di dimora. Traffico di droga, rapina, truffa, furto, detenzione di armi da guerra tra i reati contestati. L'inchiesta di Dda e polizia partì dall'aggressione al ... rainews.it Papa Leone XIV, a Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari x.com Dalla finestra di casa ha sparato in aria, senza un motivo apparente, un colpo di fucile. A finire nei guai è stato un uomo di Controguerra, denunciato per esplosioni pericolose e detenzione abusiva di armi da fuoco #Teramo #Abruzzo - facebook.com facebook