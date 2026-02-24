Nettuno Controlli straordinari dei Carabinieri Due persone denunciate e sanzioni per oltre 15mila euro
Un'operazione dei Carabinieri a Nettuno ha portato alla denuncia di due persone e a sanzioni superiori ai 15 mila euro, a causa di controlli mirati contro il degrado urbano. Durante le verifiche, i militari hanno scoperto violazioni delle norme ambientali e del codice della strada. I cani addestrati hanno aiutato a individuare sostanze proibite e oggetti illeciti. Le forze dell'ordine continueranno a intensificare le attività per garantire la sicurezza nel territorio.
Controlli straordinari della polizia: oltre 15mila euro di sanzioni agli esercizi commercialiNella serata di giovedì 22 gennaio 2026, il commissariato di Jesi, in collaborazione con la polizia locale, ha effettuato controlli straordinari sul territorio.
Colleferro | Valmontone. Controlli straordinari dei Carabinieri con il supporto del Nas. 2 persone denunciate, 3 segnalazioni per droga e due attività ispezionateNella zona di Colleferro e Valmontone, i Carabinieri, con il supporto del NAS, hanno svolto controlli straordinari.
