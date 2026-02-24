Nettuno Controlli straordinari dei Carabinieri Due persone denunciate e sanzioni per oltre 15mila euro

Un'operazione dei Carabinieri a Nettuno ha portato alla denuncia di due persone e a sanzioni superiori ai 15 mila euro, a causa di controlli mirati contro il degrado urbano. Durante le verifiche, i militari hanno scoperto violazioni delle norme ambientali e del codice della strada. I cani addestrati hanno aiutato a individuare sostanze proibite e oggetti illeciti. Le forze dell'ordine continueranno a intensificare le attività per garantire la sicurezza nel territorio.

