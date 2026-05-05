Il bilancio comunale ha ricevuto l’approvazione, con una disponibilità di venti milioni di euro destinati a progetti nella città. Sono stati inoltre investiti 18 milioni di euro in 64 interventi, che riguardano principalmente lavori su strade e scuole. Non sono stati previsti aumenti delle tasse. L’opposizione ha criticato le decisioni, chiedendo azioni concrete invece di proclami.

Venti milioni di euro disponibili, altri 18 investiti in 64 cantieri aperti in città tra strade e scuola, e niente aumento delle tasse. In aula, a Cernusco passa il consuntivo 2025. "Conti in ordine", sottolinea la sindaca Paola Colombo, ma l’opposizione replica: basta proclami, servono fatti. "Dal nuovo Piano di governo del Territorio, all’ edilizia convenzionata per dare casa a chi non riesce più a comprarsela qui", spiega Vivere che ha avanzato una serie di proposte. Dalla maggioranza arriva una lettura improntata alla solidità: debito in costante riduzione e nessun nuovo mutuo acceso l’anno scorso. Un’impostazione che" punta a coniugare equilibrio finanziario e capacità di investimento con risorse indirizzate su opere pubbliche e servizi senza ricorrere a nuove spese".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Approvato il bilancio: "Venti milioni per la città". L’opposizione: "Basta proclami, servono fatti"

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