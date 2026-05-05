Approvata la mozione | Aiuti dalla Regione per il settore della pesca

È stata approvata una mozione che prevede aiuti finanziari dalla Regione destinati alle imprese del settore della pesca. L’obiettivo è fornire un sostegno diretto alle aziende che affrontano una situazione economica sempre più difficile. I contributi saranno erogati per aiutare le imprese a superare le criticità attuali e a mantenere le attività. La decisione è stata presa a seguito di un dibattito tra i rappresentanti delle istituzioni.

Un sostegno concreto alle imprese della pesca, con contributi diretti per fronteggiare una fase sempre più complessa. È questo il cuore della mozione presentata da Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, firmata dal consigliere Luca Minucci, approvata all’unanimità nell’ultima seduta dell’assemblea toscana. L’atto impegna la Regione a intervenire economicamente a favore del comparto ittico, una richiesta che guarda da vicino anche la provincia di Grosseto e le sue marinerie, da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto fino al Monte Argentario. Secondo i dati del Galpa Toscana, la filiera ittica regionale conta circa 470 imprese e 1.200 addetti comprendendo imprese di pesca, imprese di acquacoltura, consorzi e cooperative di pescatori, organizzazioni di produttori, mercati del pesce.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Approvata la mozione: "Aiuti dalla Regione per il settore della pesca" Notizie correlate Caro carburanti, dalla Regione 25 milioni per imprese e trasporti: aiuti anche ad agricoltura e pescaUn intervento da 25 milioni di euro per sostenere le imprese che fanno i conti con l’aumento, sempre più insostenibile, del costo dei carburanti. Vaccini gratis fino a 30 anni contro il Papilloma Virus: la mozione approvata in Regione LazioLa campagna vaccinale per HPV si allarga nel Lazio, dalla Regione aumenta l'impegno e la sensibilizzazione: vaccini gratis fino a 30 anni. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Approvata la mozione: Aiuti dalla Regione per il settore della pesca; Approvata in consiglio comunale la mozione per i pannolini lavabili; Pesca, sì unanime in Regione Toscana: contributi diretti e aiuti al settore; Povertà mestruale, un aiuto per le donne anche a Gargazzone. Approvata la mozione: Aiuti dalla Regione per il settore della pescaIl documento arrivato sui banchi del Consiglio è stato presentato da FdI. Luca Minucci: La flotta dei pescherecci è un’eccellenza italiana. lanazione.it Approvata in consiglio comunale la mozione per i pannolini lavabiliA presentare la mozione è stato Massimiliano Di Pillo della lista Pettinari Sindaco: Meno rifiuti e più risparmio per le famiglie ... ilpescara.it La clausola è vessatoria e va approvata in forma scritta - facebook.com facebook Immunoterapia oncologica, approvata nuova formulazione sottocutanea. x.com