Si torna a parlare del prossimo modello di iPhone, previsto per il 2027, e del progetto chiamato Glasswing, che prevede un display senza bordi. La novità principale riguarda la curvatura sui lati dello schermo, che potrebbe modificare l’esperienza tattile degli utenti. Tuttavia, l’eliminazione delle cornici protettive solleva questioni sulla resistenza e sulla protezione del dispositivo, che potrebbe risultare più vulnerabile ai danni.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'interazione tattile con un display che curva sui lati?. Quali rischi di resistenza comporta la scomparsa delle cornici protettive?. Perché Apple ha scelto solo i modelli Pro per questa tecnologia?. Come influirà il nuovo pannello Liquid Glass sulla durata dello schermo?.? In Breve Tecnologia Liquid Glass integrata nei modelli iPhone 20 Pro e Pro Max.. Analisi di Jeff Pu sulla distribuzione della nuova tecnologia sui modelli premium.. Ritorno alla visione estetica di Jony Ive per la purezza visiva.. Sfide tecniche per bilanciare immersività e resistenza strutturale del vetro curvo.. Nel 2027 Apple presenterà l’iPhone 20 con il progetto Glasswing, un rinnovamento estetico che punta a eliminare ogni confine tra hardware e software tramite un display dai bordi curvi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple: iPhone 20 e il progetto Glasswing, display senza bordi nel 2027

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