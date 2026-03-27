iPhone 20° anniversario | Apple punta ancora sul display senza bordi

Per il suo 20° anniversario, Apple avrebbe deciso di mantenere l’obiettivo di sviluppare un iPhone con un display senza bordi, contrariamente a quanto si era ipotizzato in passato. Non ci sarebbero state modifiche ai piani iniziali, che prevedono un dispositivo con schermo privo di interruzioni, anche se la notizia non è ancora stata ufficialmente confermata dall’azienda.

Nonostante le voci passate parlassero di un possibile abbandono, Apple non avrebbe rinunciato all’idea di realizzare un iPhone con display completamente privo di interruzioni per celebrare il 20° anniversario. Le ultime indiscrezioni indicano che il progetto è ancora vivo, anche se il percorso verso un frontale “pulito” sembra più graduale e complesso del previsto. Il passaggio a un display totalmente senza bordi non avverrà in un solo colpo. La strategia Apple prevede più tappe intermedie: Questo approccio conferma la volontà di Apple di puntare a un design estremo e raffinato, senza compromettere la qualità delle componenti fondamentali. Uno degli aspetti più ambiziosi riguarda la forma fisica del dispositivo. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - iPhone 20° anniversario: Apple punta ancora sul display senza bordi Articoli correlati Apple: stop a quattro linee di prodotti. Scorte in esaurimento per iPhone, iPad e monitor Studio Display.Cupertino sta operando una profonda revisione del proprio catalogo prodotti, con l’imminente uscita di scena di quattro linee di dispositivi: iPhone... iPhone 17e: Apple sfida Google con AI e Dynamic Island, ma display e fotocamera restano un compromesso.iPhone 17e: Apple punta sull’intelligenza artificiale e abbandona il notch, ma con qualche rinuncia L’iPhone 17e, previsto per il 2026, segna una... Altri aggiornamenti su iPhone 20 anniversario Apple punta... Temi più discussi: iPhone 20, il sogno di un design a tutto schermo potrebbe allontanarsi; Apple starebbe lavorando al più grande rinnovamento dell’iPhone nella sua storia; iPhone 20: Apple prepara un redesign radicale per i 20 anni dell’iPhone; iOS 26.4: tutte le funzioni del nuovo aggiornamento dell’iPhone. l'edizione per il 20° anniversario dell'iPhone con quattro bordi curvi è ancora in fase di sviluppo per il 2027Come l'iPhone X, Apple dovrebbe presentare qualcosa di speciale per il suo 20° anniversario il prossimo anno. Si parla di un iPhone con schermo frontale e fotocamera Face ID sotto il display. notebookcheck.it iPhone 20: Apple prepara un redesign radicale per i 20 anni dell’iPhoneiPhone 20: Apple prepara un redesign radicale per i 20 anni dell’iPhone. Ecco cosa cambierà sia nell'estetica sia nell'hardware. cellulare-magazine.it iOS 27, non solo ChatGPT: Apple permetterà a Siri di usare altri chatbot x.com Cos’è la mela di legno (wood apple) Scopri origine, gusto, proprietà e usi in cucina di questo frutto esotico dello Sri Lanka, sorprendente e ricco di benefici - facebook.com facebook