Nelle ultime settimane sono state distribuite le versioni Release Candidate di iOS 26.5, segnando un passo avanti verso il rilascio ufficiale. Le build sono state individuate con nuovi codici identificativi, indicando il progresso nel processo di sviluppo. La presentazione di queste versioni di prova permette di verificare le eventuali correzioni e novità prima del lancio pubblico, atteso nei prossimi giorni o settimane.

? Cosa scoprirai Quando arriverà l'aggiornamento ufficiale per il grande pubblico?. Quali sono i nuovi codici identificativi delle build rilasciate?. Come influirà la stabilità di macOS Tahoe sull'intero ecosistema?. Perché Apple sta aggiornando anche le versioni precedenti di iOS?.? In Breve Ciclo di test iniziato a fine marzo con seconde beta il 13 aprile.. Terze beta rilasciate il 20 aprile e quarte beta distribuite una settimana fa.. Aggiornamenti manutenzione inclusi per iOS 18.7.9, macOS 15.7.7 e macOS 14.8.7.. Oppo Find X9 Pro indicato come alternativa Android a 1.088 euro.. Apple ha distribuito agli sviluppatori le release candidate di iOS 26.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple, arrivano le Release Candidate: iOS 26.5 è quasi pronto

Notizie correlate

Apple lancia le prime beta pubbliche di iOS, macOS e watchOS 26.5Dopo appena quattro giorni dal rilascio delle beta per sviluppatori, Apple ha esteso i test pubblici ai nuovi aggiornamenti dei suoi sistemi...

Leggi anche: Apple rilascia iOS 26.4.1: bug di sincronizzazione risolto

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: iOS 26.5 e gli altri OS 26.5 arrivano settimana prossima: Apple ha rilasciato le RC; Apple rilascia le RC di iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5 Tahoe e watchOS 26.5; Apple rilascia iOS 26.5 RC: cosa cambia prima dell’arrivo di iOS 27; Il quadrante Ultra per tutti: watchOS 27 semplifica il Modular.

iOS 26.5 è pronto: Apple rilascia la Release Candidate, debutto ufficiale la prossima settimanaA poche ore di distanza dall’annuncio dei nuovi sfondi e quadranti Pride 2026, Apple ha fatto un passo decisivo verso il rilascio finale dei suoi prossimi aggiornamenti software. L’azienda ha infatti ... ispazio.net

Release Candidate di iOS 26.1, iPadOS 26.1 e macOS Tahoe 26.1 agli sviluppatoriApple ha rilasciato (per il momento ai soli sviluppatori) le release candidate (particolari versioni degli update che preludono alle release finali e stabili) dei futuri aggiornamenti a iOS 26,1 ... macitynet.it

iOS 26.5 & iPadOS 26.5: Release Candidate ist da x.com

San Nicola la Strada (CE). Elezioni comunali, tre donne candidate sindaca: entusiasta Gianluca Feola news Teleradio-News qui mai spam o pubblicità molesta Focus su un dato storico per San Nicola la Strada: tre candidature femminili alla carica di sindac - facebook.com facebook