Appennino a rischio spopolamento premiati 212 studenti | Il futuro può nascere qui

Venticinque studenti provenienti da diverse zone dell’Appennino sono stati premiati per i loro progetti scolastici, in un'iniziativa che mira a valorizzare il territorio e sostenere le comunità locali. L’obiettivo è incentivare l’impegno dei giovani e promuovere lo sviluppo delle aree montane, spesso colpite dal fenomeno dello spopolamento. Le premiazioni si sono svolte in un evento pubblico, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e membri delle comunità coinvolte.

Investire sui giovani per salvare l’Appennino e costruire nuove opportunità di lavoro nelle aree montane. È questo l’obiettivo del progetto “Attività formative e di orientamento per lo sviluppo socio-economico dell’Appennino”, promosso dall’Accademia Nazionale di Agricoltura con il sostegno della.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: «Bergamo ha tutte le carte in regola: può nascere la Medicina del futuro» Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Appennino a rischio spopolamento, premiati 212 studenti: Il futuro può nascere qui; In Cima, l’Appennino emiliano-romagnolo al centro delle politiche della Regione - Regione Emilia Romagna; Agricoltore custode dell’Appennino: al via il secondo anno del progetto. Appennino a rischio spopolamento, premiati 212 studenti: Il futuro può nascere quiAccademia Nazionale di Agricoltura e Fondazione del Monte puntano sui giovani per contrastare spopolamento, dissesto idrogeologico e crisi socio-economica dell’Appennino bolognese ... bolognatoday.it Nel 2011 la macchina più grande del mondo non era in Cina, non era negli USA. Era sepolta sotto l'Appennino bolognese, e quasi nessuno lo sapeva. Si chiamava TBM Sparvo. Prodotta da Herrenknecht in Germania, aveva un diametro di 15,62 metri — qua - facebook.com facebook Cade sulla Via degli Dei: escursionista olandese soccorso in Appennino x.com