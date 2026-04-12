Servizi promozione dei centri estivi | aperto il bando per le convenzioni con il terzo settore

È stato aperto un bando da parte del Comune di Pisa per stabilire convenzioni con il terzo settore al fine di promuovere i centri estivi destinati a bambini e adolescenti tra i 3 e i 14 anni residenti nel territorio comunale. Le associazioni interessate possono presentare progetti per organizzare attività estive rivolte a questa fascia d’età, con l’obiettivo di offrire opportunità di svago e socializzazione durante i mesi più caldi dell’anno.

Il Comune di Pisa promuove lo svolgimento delle attività estive rivolte a bambini e adolescenti in età compresa tra 3 e 14 anni residenti a Pisa, da realizzare sul territorio comunale da parte di associazioni del terzo settore, sulla base di progetti che propongano la realizzazione di attività.🔗 Leggi su Pisatoday.it Servizi estivi 2026: Progetti educativi e centri estivi inclusiviSono stati presentati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa tenutasi in Municipio, le iniziative e i progetti educativi rivolti alla... Centri estivi per bambini. Pronto il bandoPubblicato il bando da parte del Comune per l’organizzazione dei centri estivi riservati a bambini e ragazzi con la previsione di un aumento del...