Annalisa pazza di Napoli | Siete uno spettacolo Poi posta una foto con la maglia azzurra

Durante il concerto al Palapartenope, l’artista ha interpretato alcuni dei suoi brani più noti, coinvolgendo il pubblico con energie nuove e momenti di partecipazione. Dopo lo spettacolo, ha condiviso sui social una foto con la maglia azzurra, accompagnata da una frase che ha suscitato entusiasmo tra i fan. L’evento ha attirato molti appassionati e ha riscosso grande attenzione sui canali digitali.

Come da previsioni il concerto di Annalisa al Palapartenope è stato un successone. L'artista ha stregato il pubblico partenopeo con vecchi e nuovi successi, accompagnati da coreografie e giochi di luce. La cantante - che ha condiviso una foto con la maglia del Napoli con il suo nome - ha avuto.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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