Annalisa pazza di Napoli | Siete uno spettacolo Poi posta una foto con la maglia azzurra
Durante il concerto al Palapartenope, l’artista ha interpretato alcuni dei suoi brani più noti, coinvolgendo il pubblico con energie nuove e momenti di partecipazione. Dopo lo spettacolo, ha condiviso sui social una foto con la maglia azzurra, accompagnata da una frase che ha suscitato entusiasmo tra i fan. L’evento ha attirato molti appassionati e ha riscosso grande attenzione sui canali digitali.
Come da previsioni il concerto di Annalisa al Palapartenope è stato un successone. L'artista ha stregato il pubblico partenopeo con vecchi e nuovi successi, accompagnati da coreografie e giochi di luce. La cantante - che ha condiviso una foto con la maglia del Napoli con il suo nome - ha avuto.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Tamberi punge Gravina e posta la foto degli atleti italiani con la maglia azzurra: “Dilettanti allo sbaraglio”
Leggi anche: Iran, Trump posta una foto con la mitragliatrice: “Teheran si dia una svegliata”
Panoramica sull’argomento
Annalisa, il concerto a Napoli è un successoQuello di Annalisa al Palapartenope è stato un concerto incredibile. Un palazzetto sold out in ogni ordine di posto ha cantato insieme a lei ogni parola dei suoi testi, in quello che è stato un unico ... r101.it
Annalisa, la possibile scaletta del concerto a NapoliNuovo appuntamento con il tour di Annalisa. Il 4 maggio l’artista (FOTO) sarà in concerto al Palapartenope di Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ... tg24.sky.it