Anna Sablich ecco il secondo tricolore

Anna Sablich ha conquistato il suo secondo scudetto, questa volta con la maglia di Venezia. La giocatrice pesarese, che si sta affermando nel panorama giovanile, ha contribuito alla vittoria in finale Under 17 contro Trieste, terminando il match con 20 punti. Durante la partita, ha realizzato cinque triple su nove tentativi, dimostrando grande efficacia offensiva. È stata inoltre nominata MVP della finale.

Anna Sablich si cuce sul petto il secondo scudetto. La pesarese, un talento che sta letteralmente esplodendo a Venezia, è stata nominata Mvp della finale Under 17 vinta contro Trieste chiudendo il match a quota 20 punti, con un eccezionale 5 su 9 da tre punti. In semifinale, le veneziane avevano battuto Costa Masnaga e ai quarti il Geas Basket Academy, altre due realtà importanti del basket femminile. Classe 2009, approdata in laguna la scorsa stagione in una delle società più importanti del panorama italiano, Anna ha già debuttato in prima squadra con la Reyer e partecipato ad una delle trasferte più prestigiose di Eurolega sul campo del Fenerbahce, sognando ad occhi aperti quello che potrebbe essere il suo futuro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anna Sablich, ecco il secondo tricolore Notizie correlate Leggi anche: Il cambio governo dell’Ungheria coinvolge tutta l’Europa. Ecco perché secondo D’Anna Il caso. Frattesi, il secondo tricolore è “agrodolce“. Poco spazio per una riserva di gran lussoGiocava molto poco con Simone Inzaghi, si è visto in campo ancora meno con Cristian Chivu.