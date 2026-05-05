Angelo Bonelli Europa Verde a Salerno | De Luca? Avrebbe dovuto lasciare il testimone

A Salerno, un rappresentante di un partito verde ha commentato la situazione politica, affermando che il governatore regionale avrebbe dovuto lasciare il proprio incarico. Durante un intervento pubblico, è stato sottolineato che una delle questioni principali nel mondo della politica riguarda il momento in cui è necessario passare il testimone a qualcun altro. La dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle leadership regionali.

"Una delle grandi questioni che la politica deve affrontare e' quella di quando, a un certo punto, arriva il momento in cui devi passare il testimone. La cosa peggiore e' quando uno invece lo trattiene. Vorrei dire a De Luca, sommessamente e con grande rispetto, che avrebbe dovuto lasciare questo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Elezioni Salerno, Vincenzo De Luca ha il suo piano: 6 liste senza Pd. Dentro Socialisti e qualche VerdeA Salerno il Pd resta sospeso tra alleanza e rottura con De Luca, pronto a correre senza i Dem mentre il centrosinistra costruisce una coalizione...

Amici, Maria svela il segreto su Plasma: “Avrebbe dovuto lasciare il programma per un intervento”Plasma ha dovuto abbandonare Amici tra le lacrime, prima che un retroscena medico cambiasse totalmente la percezione del suo addio.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Giustizia, Bonelli (AVS): Tribunali al collasso, il fallimento del governo: il ministro Nordio si dovrebbe dimettere; Il fact-checking di Bonelli e Boldrin a Pulp Podcast; Bonelli e la gag dello spinello da Fedez: Niente di preparato, ho fumato per lanciare un messaggio; Bonelli: Meloni festeggia se stessa ma ha reso Italia più povera dimenticando italiani.

Il fact-checking di Bonelli e Boldrin a Pulp PodcastIl 4 maggio il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e il segretario del nuovo partito ORA! Michele Boldrin hanno partecipato a Pulp Podcast, il video podcast di Fedez e Mr. Marra. Durante l’int ... pagellapolitica.it

AVS, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni a Molfetta per parlare di giustizia sociale e sicurezzaA Molfetta il tema della sicurezza non può più essere affrontato con slogan o semplificazioni. I numeri raccontano una città che cambia e che vive contraddizioni profonde: oltre 2.300 residenti persi ... molfettaviva.it

Angelo Bonelli ha ragione: nel nuovo Documento di finanza pubblica il governo ha previsto che nel 2026 la spesa sanitaria italiana sarà pari al 6,4 per cento del PIL, meno che in Francia e Germania. x.com

Il vicepremier Salvini ha detto che con il Piano Casa, e con lo stanziamento di 1,7 miliardi di euro, sarebbe possibile ristrutturare 60mila alloggi, al costo di 20mila euro ad abitazione. Ma secondo il deputato di Avs Angelo Bonelli queste cifre sono sbagliate - facebook.com facebook