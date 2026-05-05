Andrea Maggi sull' uscita in libreria di una nuova edizione del Mein Kampf | Perché proprio adesso?

In libreria è uscita una nuova edizione di "Mein Kampf" per i tipi di Garzanti curata da Marcello Flores e Roberto Venuti. Andrea Maggi, il docente pordenonese che ha raggiunto la notorietà grazie a Il Collegio ed è ospite al giovedì sera a Splendida Cornice di Geppi Cucciari in prima serata su.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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LA LEGGE E L'UMANITÀ, CONTRAPPOSTE DA DE ANDRÈ. A “Dietro alle Note” ANDREA MAGGI, racconta le storie che hanno ispirato i testi delle più belle canzoni italiane ed internazionali. In Onda Domenica 3 e Mercoledì 6 Maggio alle 19.30. OnAir FM 94 - facebook.com facebook