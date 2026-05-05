Ancora violenza a Massa pestato a sangue fuori dal supermercato

A Massa, nel parcheggio di fronte al supermercato Penny Market di via Pellegrini, un uomo è stato colpito e pestato a sangue a seguito di un litigio considerato per motivi futili. L’episodio si è verificato il 5 maggio 2026, intorno all’ora di pranzo. I testimoni presenti hanno chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto per soccorrere la vittima e avviare le indagini.

Massa, 5 maggio 2026 – Pestato a sangue dopo un litigio per futili motivi. E’ successo a Massa, nel parcheggio di fronte al supermercato Penny Market di via Pellegrini. Il fatto risale alla serata del primo maggio. La lite per futili motivi La vittima è un uomo italiano, colpito a calci in varie parti del corpo da un 39enne magrebino. Una violenza cieca, che ha procurato alla vittima lesioni gravi tanto da aver riportato una prognosi di 45 giorni dopo essere stato medicato all’ospedale Apuane di Massa, dove era stato portato con un’ambulanza del 118. L’esito della Direttissima Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile massese;...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ancora violenza a Massa, pestato a sangue fuori dal supermercato Notizie correlate Leggi anche: Casalpusterlengo: pestato a sangue dal branco per rubargli telefonino e collana “Non puoi farlo!”. Pestato a sangue dal branco: il motivo è assurdoUn gesto apparentemente banale, come lasciare l’auto in sosta per raggiungere un appuntamento, può trasformarsi in pochi minuti in un episodio di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Follia dopo la partita della Massese: aggredito a cinghiate il capitano. Bomba carta nello spogliatoio; Omicidio di Massa, indagato anche il cognato di Bongiorni - POP; Omicidio di Giacomo Bongiorni, ora tra gli indagati c’è anche il cognato. Analizzato lo smartphone della compagna; unicef: a 20 anni dalle proteste i bambini del darfur affrontano una crisi ancora più grave e ricevono molta meno attenzione - Aise.it. Ancora violenza a Massa, pestato a sangue fuori dal supermercatoL’aggressore è stato arrestato dai carabinieri; dopo la convalida è stato rimesso in libertà con il divieto di dimora ... lanazione.it Massa: i video, il pugile minorenne e l'autopsia. Cosa sappiamo dell'omicidio di Giacomo BongiorniUna sequenza di violenza improvvisa, brutale e letale, ricostruita attraverso immagini di videosorveglianza senza audio, testimonianze ancora frammentarie e accertamenti medico-legali in corso. È il q ... adnkronos.com Dimagrimento VS Massa muscolare: sei sicuro di star mangiando gli alimenti GIUSTI per il TUO obiettivo Sui social vedi continuamente liste di """"cibi permessi"""" e """"cibi proibiti"""", ma la verità è che non esistono alimenti """"buoni"""" o """"cattivi"""" in ass - facebook.com facebook