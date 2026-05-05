Almanacco | Martedì 5 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 5 maggio segna il 125° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 240 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra il santo del giorno, Sant'Angelo da Gerusalemme, e si ricorda un proverbio di maggio che invita a lavorare con costanza durante le stagioni. Tra gli eventi storici, si segnala che nel 1800 si verificò un episodio di rilevanza storica, anche se i dettagli specifici non sono riportati.

Martedì 5 maggio è il 125° giorno del calendario gregoriano. Mancano 240 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'Angelo da GerusalemmeProverbio di MaggioChi pota di maggio e zappa d'agosto, non raccoglie né pane né mostoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1800 - Gran.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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