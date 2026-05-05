Allergie o suggestioni? La verità dietro l’allergia-mania

Negli ultimi anni si assiste a un aumento delle persone che affermano di essere allergiche o intolleranti, ma i dati ufficiali indicano che le reazioni gravi sono poche. Molti si affidano a autodiagnosi o test non sempre affidabili, mentre alcune tendenze alimentari contribuiscono a creare confusione. La differenza tra allergie vere e suggestioni è spesso difficile da distinguere e riguarda un numero limitato di casi clinici.

Sempre più persone si dichiarano allergiche o intolleranti, ma i numeri raccontano una realtà diversa: i casi davvero gravi sono rari, mentre proliferano autodiagnosi, test poco affidabili e mode alimentari. In questo episodio facciamo chiarezza tra allergie vere e intolleranze, tra rischi reali e falsi allarmi. Con l’aiuto degli esperti, esploriamo perché “tutto sembra allergia” e cosa succede quando si perde il senso delle priorità, mettendo a rischio chi invece ha davvero bisogno di attenzione e cure tempestive. Monopattini: targa e assicurazione. Cosa cambia dal 16 maggio e cosa fare per mettersi in regola © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.🔗 Leggi su Panorama.it

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Allergia al nichel: che cos'è e i sintomi

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