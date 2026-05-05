Il Milan sta attraversando un momento difficile in attacco, con molte prestazioni sotto la sufficienza. Il tecnico ha espresso pubblicamente il suo apprezzamento per il giocatore statunitense, che però non segna da parecchio tempo. Tutti gli altri attaccanti della rosa sono stati giudicati insufficienti, lasciando in campo poche speranze di miglioramento a breve termine. La situazione rimane complessa e senza segnali di rapido miglioramento.

La crisi è profonda, le spiegazioni abbondano, il futuro è ancora tutto da scrivere. Ma qualcosa di importante sul conto di Christian Pulisic l'ha detto nelle ultime ore il suo allenatore. Sala conferenze di Milanello, vigilia di Sassuolo-Milan, domanda dalla platea: "L'utilizzo del 3-5-2 può avere ripercussioni sul futuro di Pulisic?". Risposta secca del tecnico, senza giri di parole: "No, sul futuro no, anche perché è un giocatore molto importante ed è difficile trovarne di bravi come lui in giro". Il quesito nasceva da una riflessione nei giorni precedenti di Allegri sul rendimento dell'americano in relazione al sistema di gioco ("Senza un centravanti vero accanto, patisce di più") e quindi la domanda ci stava tutta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri e gli attaccanti del Milan: tutti bocciati tranne Pulisic, nonostante tutto

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